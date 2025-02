Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldbörsen und Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Minden (ots)

(SN) Zum Diebstahl von Wertgegenständen aus mindestens vier Fahrzeugen kam es am Wochenende in Minden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 7.35 Uhr die Scheibe eines in der Hämelstraße stehenden Ford C-Max ein und entwendeten daraus einen Rucksack samt Geldbörse. Zudem fanden die Täter Gefallen an mehreren Cola-Dosen, die sich im Kofferraum befunden hatten.

Nur unweit vom Aufbruchsort entfernt, öffnete man in der Straße "An der Heide" auch einen braunen Hyundai sowie einen schwarzen BMW. Auch diese Taten ereigneten sich in den Nachtstunden zu Freitag. Aus beiden Autos fehlten letztlich ebenfalls Portemonnaies. Nach Auswertung erster Hinweise traten hier zwei verdächtig agierende Jugendliche gegen 5.30 Uhr in Erscheinung. Zu ihnen können folgende Beschreibungen gegeben werden. Person 1: hüftlange Jacke, lange weite Hose, Turnschuhe, dunkle leicht gelockte Haare, schlank. Person 2: lange Hose, Jacke mit Kapuze, Turnschuhe, schlank.

Ferner kam es im Zeitraum Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 6.55 Uhr zum Aufbruch eines Sprinters im Petershäger Weg. Der Kleintransporter hatte sich auf einem Firmenparkplatz befunden. Unbekannte hatten daraus Werkzeug entwendet.

Hinweise zu den Taten bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell