Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Eingangstür an Mehrfamilienhaus beschädigt
Betzdorf (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Morgen 08.08.2025 in der Zeit von 00:30 bis 09:30 Uhr die Glaseinsätze der Hauseingangstür eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.
