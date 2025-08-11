Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eingangstür an Mehrfamilienhaus beschädigt

Betzdorf (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Morgen 08.08.2025 in der Zeit von 00:30 bis 09:30 Uhr die Glaseinsätze der Hauseingangstür eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell