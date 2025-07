Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 01.07.2025 gegen 05:00 Uhr, ereignete sich in im Einmündungsbereich der Fuchsstraße und Ringstraße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dabei befuhr ein blauer Dacia Sandero die Ringstraße in Zweibrücken in Fahrtrichtung Kesselbachstraße. Im Einmündungsbereich missachtete der Fahrer eines Renault Trafic, welcher aus der Fuchsstraße in die Ringstraße einfahren wollte, die Vorfahrt des Dacia. Es kam zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wobei die Fahrerin des Dacia leicht verletzt wurde. |pizw

