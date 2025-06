Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, 29.06.2025 in der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr einen unverschlossenen, schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi, welcher an einer Hecke des Parkplatzes am Rosengartenhotel abgestellt war. Der Zeitwert des E-Scooters dürfte ca. 400.-Euro betragen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399. /pizw

