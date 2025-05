BPOL-HST: Bahnbetriebsunfall in Grimmen

Neubrandenburg (ots) - Am späten Sonntagnachmittag (04.05.2025) wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass ein Kinderwagen alleine auf dem Bahnhof in Neubrandenburg steht. Einem Reisenden war der Umstand aufgefallen, der daraufhin den Notruf wählte. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Auf Bahnsteig 3/4 fanden Bundespolizisten ein acht Monate altes Mädchen im Kinderwagen vor und nahmen es fürsorglich in ihre Obhut. 45 Minuten später erreichten auch deren ...

