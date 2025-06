Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Säugling aus verschlossenem Fahrzeug befreit

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 27.06.2025 gegen 09:50 Uhr, meldete sich eine Frau bei der Polizeiinspektion in Zweibrücken und teilte mit, dass sie neben ihrem Auto in der von-Rosen-Straße in Zweibrücken stehen würde. Im Fahrzeug sei ihr zwei Monate altes Kind. Das Auto habe sich selbst verschlossen, da die Fahrzeugschlüssel noch im Auto lagen, als die Tür aus bislang nicht geklärter Ursache zu fiel. Es wurden Beamten entsandt, welche den Säugling aufgrund der hohen Außentemperaturen unverzüglich durch gewaltsames Öffnen einer Fensterscheibe aus dem Fahrzeug befreiten. Der Säugling erlitt keine Verletzungen und nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war keine medizinische Nachversorgung erforderlich. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell