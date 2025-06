Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Hund überfahren und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagnachmittag, 24.06.2025, gegen 17.30 Uhr befuhr ein weißer Transporter mit roter Firmenaufschrift die Wolfslochstraße aus Richtung Ingweilerstraße kommend in Richtung Franckstraße. Im Bereich der Hausnummer 62 erfasste der Transporter einen auf der Straße laufenden fünfjährigen Hunde-Mix. Der Fahrer des Transporters der ca. 40-50 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß sein soll und eine Brille trug, stieg nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug, zuckte mit den Schultern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die verständigte Hundehalterin konnte ihren verletzten Hund aufgreifen Dieser erlag auf dem Weg in die Tierklinik seinen Verletzungen. Nach Zeugenangaben soll sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem weißen Transporter ein männlicher Fahrradfahrer befunden haben. Dieser oder auch andere Zeugen mögen sich bitte per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 mit der Polizeiinspektion Zweibrücken in Verbindung setzen. /pizw

