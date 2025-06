Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit tödlich verunglückter Person

Zweibrücken (ots)

Am Montagmittag, dem 23.06.2025 gegen 14:05 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Zweibrücken Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der L 465 zwischen Zweibrücken Mörsbach und Käshofen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein brauner Toyota RAV4, welcher die L465 von Mörsbach kommend in Richtung Käshofen befuhr, in einer Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden schwarzen Hyundai i30. Der 18-jährige Fahrer des Toyota wurde leicht verletzt. Die 60-jährige Fahrzeugführerin des Hyundai erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Die L465 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Rekonstruktionsgutachtens beauftragt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen.|pizw

