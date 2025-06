Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend, 28.06.2025, gegen 22.20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Steinhauser Straße bergabwärts. Zur gleichen Zeit befuhr der 42-jährige Fahrer eines 7er BMW die Steinhauser Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Christoph-Knorr-Straße bog der 42-jähriger Fahrer des BMW nach links ab und missachtete den Vorrang des Radfahrers, so dass es zu Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell