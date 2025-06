Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Drei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, 27.06.2025, zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr parkte ein vermutlich roter Kleinwagen auf dem Parkplatz des Trimini Fitnesstudios rückwärts aus einer Parklücke aus und beschädigte den neben ihm stehenden, schwarzen PKW Mercedes-Benz an dessen Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Zeitraum Freitag, 27.06.2025,14.00 Uhr bis Samstag, 28.06.2025, 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Schäferstraße geparkten, schwarzen PKW Toyota Yaris, so dass an diesem ein Schaden von ca. 900.- Euro entstand. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als Fahrzeugführer nachzukommen.

Am Samstag, 28.06.2025, gegen 13.30 Uhr touchierte ein vermutlich grauer oder silberfarbener PKW Ford beim Vorbeifahren in der Wachtelstraße einen am Fahrbahnrand geparkten, blauen PKW VW Polo, so an diesem an der Fahrertür, dem linken Außenspiegel sowie am linken Kotflügel Sachschaden entstand. Der Ford soll nach Zeugenangaben von einer Dame, scheinbares Alter 60 Jahre geführt worden sein. Das Kennzeichen des Ford ist nicht bekannt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat die Unfallhergänge beobachtet bzw. kann Angaben zu den Verursacherfahrzeugen oder dessen Fahrzeugführern machen? Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell