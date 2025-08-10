Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl einer Kettensäge
Linz/Rhein (ots)
Am Freitagabend teilte ein Anwohner der Ortslage Kasbach-Ohlenberg, Hauptstraße, der Polizei Linz den Diebstahl seiner Kettensäge der Marke Husqvarna mit. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Einfahrt des Geschädigten und entwendete aus der rückwärtigen Garage die Kettensäge. Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.
