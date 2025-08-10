POL-PDNR: Diebstahl einer Kettensäge

Großmaischeid (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L304 zwischen Isenburg und Kausen. Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest bestätigte den ...

