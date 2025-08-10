PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz/Rhein (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer aus der Verbandsgemeinde Unkel die L 251 von St. Katharinen kommend in Fahrtrichtung Linz. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der PKW frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierdurch verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

