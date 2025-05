Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 41-Jähriger fährt volltrunken mit PKW durch Gartenzaun

Landkreis Rostock/Carinerland/Bolland (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 23:50 Uhr in der Ortslage Bolland im Landkreis Rostock ein Verkehrsunfall, bei dem ein erheblich alkoholisierter PKW-Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug erst an einem Baum im Vorgarten einer Anwohnerin zum Stehen kam.

Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, habe der aus Zweedorf stammende Fahrer im Kurvenbereich der örtlichen Feldstraße erst die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei dann durch den Gartenzaun auf ein Grundstück gefahren und hier mit einem Baum kollidiert. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer, noch die weiteren vier Fahrzeuginsassen im Kontext des Aufpralls verletzt. Die 66-jährige Anwohnerin wurde laut eigener Angaben aufgrund eines lauten Knalls auf den Unfall aufmerksam und erlitt einen Schock.

Bereits im Zuge des polizeilichen Notrufes habe der Fahrer des Alfa Romeo angegeben, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren sei. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bestätigte diese Aussage: 1,81 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zudem wurde bei dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug wurde aufgrund der Kollision stark verformt und musste abgeschleppt werden. Zudem wurden insgesamt 15 Zaunfelder sowie diverse Grünalagen beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 8.000 Euro bewertet.

Das Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei in Bad Doberan.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell