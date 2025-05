Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfallursache: Fehler beim Überholen - Radfahrer nach Verkehrsunfall mit PKW schwer verletzt

Landkreis Rostock/Kavelstorf (ots)

Am gestrigen späten Abend ereignete sich auf der L191 zwischen Kavelstorf und Dummerstorf ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW sowie eines Fahrradfahrers, in dessen Folge der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, habe der 33-jährige Radler zunächst die L191 in Richtung Dummerstorf befahren. Unmittelbar dahinter habe sich der 59-jährige Fahrer eines Citroen befunden. Als der 33-Jährige auf Höhe der Abbiegung zur BAB 19/Gewerbegebiet nach links abbiegen will, soll der PKW-Fahrer zum Überholvorgang angesetzt und hierdurch in den Radfahrer hineingefahren sein. In Folge der Kollision sei der 33-Jährige gegen die Windschutzscheibe und im Anschluss nach vorn auf die Fahrbahn geschleudert worden. Hierdurch erlitt der Rostocker diverse Verletzungen. Er wurde zur medzinischen Versorgung in den Schockraum der Universitätsklinik nach Rostock gebracht. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock.

Der im Kontext des Verkehrsunfalls entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Begutachtung mit mindestens 13.000 Euro bewertet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

