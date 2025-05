Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Welpen - Polizei durchsucht Wohnungen

Warin (ots)

Am Dienstag, den 13. Mai, führten Beamte der Kriminalpolizei Wismar aufgrund eines richterlichen Beschlusses Durchsuchungen in zwei Wohnungen in der Ortschaft Warin durch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hatte das Amtsgericht Schwerin die Durchsuchungen angeordnet, da der Verdacht der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Zucht von Hunden besteht.

Die beiden beschuldigten Männer im Alter von 35 und 43 Jahren stehen im Verdacht, gefälschte Dokumente für den Verkauf von Welpen erstellt zu haben. Während der Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche verfahrensrelevante Unterlagen sicher. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen. .

An den Durchsuchungen waren auch Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landkreises Nordwestmecklenburg beteiligt. Diese stellten in den Wohnungen und angrenzenden Haltungseinrichtungen mehrere Hunde, darunter auch Welpen unterschiedlichen Alters, fest. Die Veterinäramtsmitarbeiter ordneten die Sicherstellung der 16 Tiere an und veranlassten deren Unterbringung in den Tierheimen des Landkreises. Die Halter dieser Hunde verfügten nicht über die erforderliche Erlaubnis zum Züchten von Hunden. Zudem stellten die Amtstierärzte zahlreiche Verstöße gegen die Mindestnormen artgerechter Hundehaltung fest.

Informationen und Hinweise zum Welpenkauf finden sich auf den nachfolgenden Seiten: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/illegaler-welpenhandel/ sowie https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Haus-Zootiere/checkliste-welpenkauf.pdf?__blob=publicationFile&v=8

