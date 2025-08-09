Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Hausen (Wied) (ots)

Am 08.08.2025 gegen 19:25 Uhr kam es in der Straße In der Au in Hausen (Wied) zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der schwerverletze Radfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, insbesondere solche die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

