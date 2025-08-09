Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Großmaischeid, Kausen (ots)

Am 07.08.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in Großmaischeid, Ortsteil Kausen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer befuhr die Großmaischeider Straße (K117) und bog nach links auf die Sayntalstraße (L304) ab. Dabei schnitt der Radfahrer die Kurve und stieß mit einem auf der bevorrechtigten Sayntalstraße fahrenden PKW zusammen.

Der Radfahrer entfernte sich nachfolgend mit seinem Fahrrad in Richtung Breitenau.

Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

