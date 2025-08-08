PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Vandalismus an Fahrzeug

Roßbach (ots)

Der beschädigte PKW Audi A3 wurde in dem Zeitraum vom 06.08.2025, 15:30 Uhr, bis zum Nachmittag des 07.08.2025 auf einem Parkplatz in der Brückenstraße, im dortigen Kurvenbereich, abgestellt. Während dieser Zeit kam es zu diversen Beschädigungen an dem Fahrzeug sowie zur Entwendung des hinteren amtlichen Kennzeichens NR-TA254.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

