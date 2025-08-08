PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Birnbach (ots)

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 10.35 Uhr, ereignete sich in Birnbach, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 21-jährige Pkw-Fahrerin und ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Kölner Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. In der Ortslage Birnbach musste die Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges verkehrsbedingt anhalten. Daraufhin fuhr der 30-Jährige auf diesen Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

