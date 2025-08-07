PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Neuwied Oberbieber
Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Im Zeitraum von Samstag 02.08.2025 14:00 Uhr bis Montag 04.08.2025 15:00 Uhr kam es in der Gladbacher Straße in Neuwied zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Täter verschafften sich durch Werkzeugeinsatz Zutritt zum Haus und arbeiteten, vermutlich über einen längeren Zeitraum, im Haus. Danach verließen die Täter das Haus mit hochpreisigem Stehlgut vermutlich mit einem Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge sowie auffälligen Lärm, eventuell zur Nachtzeit, festgestellt haben, sich zu melden. Jede Beobachtung kann in der Gesamtbetrachtung einen wertvollen Beitrag zur Tataufklärung leisten.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter 02631-8780.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:21

    POL-PDNR: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Asbach (ots) - Am frühen Morgen des 07.08.2025 kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Dieser befuhr einen Radweg zwischen Asbach und Etscheid, parallel zur L255. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:06

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Buchholz/WW (ots) - Am 06.08.2025 kam es gegen 18:55 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden im Dienstgebiet der PI Straßenhaus. An der Einmündung K58/B8 übersah ein Verkehrsteilnehmer die bevorrechtigte Fahrzeugführerin eines Leichtkraftrades und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-jährige Fahrzeugführerin des Leichtkraftrades wurde hierdurch schwer verletzt und mittels ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:09

    POL-PDNR: Auseinandersetzung am Bußbahnhof

    Betzdorf (ots) - Am 06.08.2025 kam es gegen 18:00 Uhr am Busbahnhof (Konrad-Adenauer-Platz) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Fahrradfahrer und einer Gruppe Jugendlicher. Da die Jugendlichen dem Geschädigten trotz Aufforderung keinen Platz machen wollten, zog dieser ein mitgeführtes Messer, und hielt dieses vor sich. Daraufhin erhielt er als Reaktion aus der Gruppe heraus einen Schlag ins Gesicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren