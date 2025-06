Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vom Anzeigenerstatter zum Verkehrssünder

Niederdorla (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu einer Streitigkeit in einer Gartenanlage in Niederdorla. Dort wollten Jugendliche zu einer Gartenfete, was einem zufällig vorbeikommenden Mitglied des Gartenvereins nicht gefiel. Nach aktuellem Kenntnisstand beleidigte der 54-Jährige Mann aus Niederdorla die Jugendlichen, woraufhin diese ihm körperliche Gewalt androhten. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann mit dem Fahrrad vorfuhr, obwohl er zu dem Zeitpunkt unter Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Darauhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" gem. § 316 StGB eingeleitet. Entsprechend wurde eine Blutentnahme gegen den Radfahrer angeordnet.

