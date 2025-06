Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Freitag, der 13.": Unfall mit verletztem Zweiradfahrer - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Kammerforst (ots)

Am Freiag, den 13.06.2025 ereignete sich in der Mittagszeit zwischen den Ortschaften Langula und Kammerforst ein Verkehrsunfall, bei welchem der 59-jährige Fahrer einer Simson leicht verletzt wurde. Der Mann aus Langula befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Ortsverbindungsstraße in Richtung Kammerforst. An der Einmündung nach Oppershausen beabsichtigte er, nach links in Richtung Oppershausen abzubiegen. Zu dem Zeitpunkt war jedoch gerade eine 50-jährige Frau aus Kammerforst dabei, den Mopedfahrer mit ihrem Peugeot zu überholen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die Peugeot-Fahrer musste ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.

