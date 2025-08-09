Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorrad unter Drogeneinfluss

Großmaischeid (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L304 zwischen Isenburg und Kausen. Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Neben der Entnahme einer Blutprobe ist auch der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell