PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorrad unter Drogeneinfluss

Großmaischeid (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L304 zwischen Isenburg und Kausen. Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Neben der Entnahme einer Blutprobe ist auch der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 00:33

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

    Großmaischeid, Kausen (ots) - Am 07.08.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in Großmaischeid, Ortsteil Kausen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer befuhr die Großmaischeider Straße (K117) und bog nach links auf die Sayntalstraße (L304) ab. Dabei schnitt der Radfahrer die Kurve und stieß mit einem auf der bevorrechtigten Sayntalstraße fahrenden PKW zusammen. Der Radfahrer entfernte ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:46

    POL-PDNR: Vandalismus an Fahrzeug

    Roßbach (ots) - Der beschädigte PKW Audi A3 wurde in dem Zeitraum vom 06.08.2025, 15:30 Uhr, bis zum Nachmittag des 07.08.2025 auf einem Parkplatz in der Brückenstraße, im dortigen Kurvenbereich, abgestellt. Während dieser Zeit kam es zu diversen Beschädigungen an dem Fahrzeug sowie zur Entwendung des hinteren amtlichen Kennzeichens NR-TA254. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:12

    POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

    Betzdorf (ots) - Am 08.08.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor ein Uhr nachts in der Bahnhofstraße einen 16-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Konsum von Cannabis, welchen der Betroffene ebenso einräumte. Im Krankenhaus wurde dem Jugendlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren