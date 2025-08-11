Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bei Verkehrsunfall mehrfach überschlagen - Beifahrer verletzt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.08.2025 befuhr ein 22-jähriger gegen kurz vor halb eins nachts mit seinem Audi die K 101 aus Herdorf kommend in Richtung Kirchen (Sieg). Kurz vor der Ortslage Offhausen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung blieb das Fahrzeug hängen, sodass es sich insgesamt drei Mal überschlug, und anschließend wieder von der Fahrbahn abkam, und nach mehreren Dutzend Metern letztlich auf einem Acker und wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Der 20-jährige Beifahrer erlitt durch den Verkehrsunfall Verletzungen, weshalb er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte beim Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle, und stellte den Brandschutz sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell