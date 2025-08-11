Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin verletzt

Ense (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es auf dem Bittinger Haarweg, in Höhe Hewingser Weg, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:45 Uhr fuhr eine 67-jährige Kradfahrerin aus Unna mit ihrer Yamaha in Richtung Möhnesee. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, als sie verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die 67-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich infolge des Sturzes Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Das Krad wurde stark beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell