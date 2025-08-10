PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Massenschlägerei bei Sportveranstaltung

Ense (ots)

Am Samstagabend gerieten bei einer Kampfsportveranstaltung in einer Eventhalle im Enser Industriegebiet zwei größere Personengruppen aneinander. Der Polizei wurden zunächst hundert Beteiligte gemeldet. Nach einem Kampf kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Fanlagern der Kämpfer, die sich zu einer Massenschlägerei entwickelte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten sich der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (mb)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
