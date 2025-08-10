PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warstein (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr eine 40jährige Versmolderin mit ihrem Motorrad auf der L748 von Sichtigvor nach Altenmellrich. In einer scharfen Linkskurve geriet die Frau mit dem Motorrad auf die Bankette neben der Fahrbahn und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Warsteiner Krankenhaus gebracht. (mb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

