POL-SO: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Sassendorf (ots) - Seit heute Morgen wird der 62-jährige Markus Rudolf K. aus Thüringen vermisst. Er wurde letztmalig heute Morgen gegen 08:00 Uhr in der Salzstraße in Bad Sassendorf gesehen, wo er zu Besuch bei Verwandten war. Der Vermisste ist von hagerer Statur und hat kurze graue Haare. Zum ...

