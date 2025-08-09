POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 62-jährigen Markus Rudolf K. aus Thüringen
Bad Sassendorf (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 62-jähirgen Mann aus Thüringen kann zurückgenommen werden. Der seit heute Morgen 08:00 Uhr vermisste Mann wurde durch Einsatzkräfte verstorben aufgefunden.
Das Foto bitte ich zu löschen.
