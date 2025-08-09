PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 62-jährigen Markus Rudolf K. aus Thüringen

Bad Sassendorf (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 62-jähirgen Mann aus Thüringen kann zurückgenommen werden. Der seit heute Morgen 08:00 Uhr vermisste Mann wurde durch Einsatzkräfte verstorben aufgefunden.

Das Foto bitte ich zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

