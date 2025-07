Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach Taschendiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Zeitraum von Anfang März bis Mitte März 2025 (06.03. - 17.03.) verfügte ein bislang unbekannter Täter mehrere Barauszahlungen mit einer EC-Karte an Geldautomaten in unterschiedlichen Städten. Diese Debitkarte stammt aus einem zuvor verübten Taschendiebstahl in Gütersloh.

Die Kriminalpolizei Gütersloh stellt aktuell Bilder des Tatverdächtigen auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW ein https://polizei.nrw/fahndung/175473.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell