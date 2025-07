POL-PB: Libori 2025 - Polizei sorgt für Sicherheit

Polizei Paderborn

Libori 2025 - Polizei sorgt für Sicherheit

Paderborn

(md/bb) Libori 2025: Die fünfte Jahreszeit in Paderborn läuft in diesem Jahr vom 26. Juli bis zum 03. August. Das Kirchen- und Volksfest ist eines der größten, ältesten und vor allem sichersten Volksfeste in ganz Deutschland. Die Kreispolizeibehörde Paderborn leistet mit täglicher Präsenz vor Ort, bis in die Nacht, einen wesentlichen Beitrag zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Uniformierte und zivile Polizeibeamte sind täglich auf der Kirmes, dem Pottmarkt und in der Innenstadt unterwegs. Im Notfall ist die Polizei immer über die 110 erreichbar.

Liboriwachen

Die Liboriwache am Rosentor ist täglich von 13.00 Uhr bis Kirmesende besetzt und ist ein fester Anlaufpunkt mitten im Kirmestrubel. An den Wochenenden sind Einsatzkräfte ab 11.00 Uhr bis Kirmesende vor Ort und ansprechbar. Alle Anliegen, die Besucher an die Polizei oder das Ordnungsamt haben, werden dort entgegengenommen. Aber auch die Besucher selbst können die Polizei aktiv unterstützen, indem sie Verdächtiges zeitnah an die Polizei, über den Polizeinotruf 110 melden.

An der Ecke Rathaus- und Jühenplatz ist eine mobile Wache täglich ab 19.00 Uhr eingerichtet. Bis Kirmesende sind die Einsatzkräfte vor Ort und erreichbar. Von hier starten die gemeinsamen Streifen der Polizei und der städtischen Ordnungsamts-Mitarbeiter vom B.O.S.S. (Büro für Ordnung Schutz und Sicherheit).

Ein Tipp: Eltern sollten ihren Kindern die Standorte der Liboriwachen beim Kirmesbesuch als Hilfepunkt zeigen und zu erklären. Hier erhältlich ist auch der "Kinderfinder", ein Armband, auf dem Name und Erreichbarkeit der Kontaktperson notiert werden können. Standnummern zur Orientierung

Zur Orientierung sind Standnummern an Ständen und Fahrgeschäften angebracht, die auch zur Weitergabe an die Einsatzkräfte zur Lokalisierung genutzt werden können.

Jugendschutz

Gegen den Alkoholmissbrauch richten sich auch die Jugendschutzmaßnahmen von Polizei und Stadt. Schon vor der Kirmes werden die Gewerbetreibenden für die Beachtung der Jugendschutzgesetze sensibilisiert. Während der Festtage sind mehrere Jugendschutzkontrollen geplant. Kontrolliert wird nicht nur auf dem Festgelände, sondern auch in den abseits gelegenen Anlagen, die gerne von Jugendlichen als Treffpunkte genutzt werden. Werden Minderjährige mit Alkohol erwischt, wird die Information konsequent an die Eltern weitergeleitet.

Achtung Taschendiebe

Bei Taschendieben ist ein Ort beliebt, an dem viele Menschen zusammenkommen. Kirmesbesucher sollten nur so viel Geld dabeihaben, wie wirklich benötigt wird und sich auf die wichtigsten Papiere beschränken. Dies sollten nicht in einer Handtasche, sondern verteilt in verschlossenen Innentaschen in der Oberbekleidung getragen werden oder in Brustbeuteln. Taschen stets verschlossen unter dem Arm mit dem Verschluss zum Körper tragen, Rucksäcke bestmöglich vor dem Bauch. Auch das Handy gehört nicht in die Gesäßtasche. Außerdem sollte man grundsätzlich misstrauisch sein, wenn man von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt wird.

Verkehrskontrollen

Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Auto- und Zweiradfahrende, dazu gehören auch E-Scooter, die das Stadtbild mittlerweile prägen, müssen jederzeit mit Polizeikontrollen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit rechnen. Schon bei 0,3 Promille kann der Führerschein entzogen werden, wenn Anzeichen von Fahruntüchtigkeit vorliegen oder man an einem Verkehrsunfall beteiligt ist. Auch Restalkohol ist nicht zu unterschätzen. Die Paderborner Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, Verantwortung zu übernehmen und stets nüchtern zu fahren. So kann jeder zur Sicherheit auf den Straßen beitragen. Die Kreispolizeibehörde Paderborn wünscht ein tolles sicheres Libori 2025!

Bildunterzeile:

v.l.: Christian Callies, Polizeihauptkommissar und Hubertus Kuhaupt, Polizeihauptkommissar und Leiter des Bezirksdienstes Paderborn

