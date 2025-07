Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte reißen Zigarettenautomat aus der Wand

Lichtenau-Atteln (ots)

(md) Unbekannte Täter haben am 21. Juli gegen 04.00 Uhr an der Anschrift Am Spieker in Lichtenau-Atteln einen Zigarettenautomaten aus der Hauswand eines Mehrfamilienhauses gehebelt und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer 73-jährigen Zeugin fiel die Tat gegen am frühen Morgen auf und sie meldete sich bei der Polizei. Zudem sei sie nachts von einem lauten Knall wach geworden und hatte einen schwarzen VW Passat ohne Beleuchtung davon fahren sehen. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell