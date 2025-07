Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

Paderbron-Elsen (ots)

(md) Zwischen Sonntag. 20. Juli, 17.00 Uhr und Montag, 21. Juli, 07.10 Uhr brachen Unbekannte in Werkstatträume eines Betriebs im Gewerbegebiet Am Fohling in Paderborn-Elsen und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel dem 25 Jahre alten Mitarbeiter der Firma am Montagmorgen auf. Die Täter hatten sich über ein Rolltor Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und waren dann samt Diebesgut in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Videoüberwachung umliegender Firmen zeigt gegen 21.11 Uhr, wie sich ein dunkelgrüner oder schwarzer Kastenwagen mit unbekanntem Kennzeichen in Richtung der betroffenen Firma bewegt.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell