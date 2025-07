Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Frau wird Opfer von Wahrsagerbetrug

Paderborn (ots)

(md) Eine 18-jährige junge Frau wurde am Sonntag, 20. Juli Opfer eines Wahrsagerbetrugs und verlor Schmuck im dreistelligen Wertebereich.

Die junge Frau war gegen 15.40 Uhr in der Westernstraße in Paderborn unterwegs, als sie auf Höhe eines Schnellrestaurant von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese prophezeite ihr gegen einen geringen Geldbetrag einen Fluch und behauptete, dass der Schmuck der jungen Frau mit schwarzer Magie belegt sei. Nachdem die junge Frau der Unbekannten ihre Telefonnummer gegeben hatte, sollte sie zu Hause weiteren Schmuck holen. Die Betrügerin und die Frau trafen sich zur Übergabe erneut in der Westernstraße, wohin die Betrügerin ihr Opfer per Telefonat lockte. Danach schickte die angebliche Wahrsagerin ihr Opfer in eine Kirche, angeblich, um dort auf sie zu warten, und floh in unbekannte Richtung.

Wer verdächtige Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 05251 306-0 zu melden.

