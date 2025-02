POL-PPMZ: Verkehrssituation an Schule überwacht

Nieder-Olm (ots) - Am Montag, gegen 14:50 Uhr, befand sich ein 89-jähriger Zornheimer mit seinem Auto in der Pariser Straße in Nieder-Olm. Ein unbekannter Mann öffnete die Beifahrertür, hielt eine Straßenkarte in das Fahrzeug hinein und fragte ihn nach dem Weg. Etwa 20 Minuten später bemerkte der Zornheimer, dass sein Geldbeutel nicht mehr auf der Mittelkonsole lag. Zudem musste er feststellen, dass kurz nach der ...

mehr