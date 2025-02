Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, gegen 14:30 Uhr, konnte ein Ladendetektiv eines Modegeschäfts Am Brand eine junge Frau beobachten, wie diese mit mehreren Kleidungsstücken und Schmuck in der Umkleidekabine verschwand und ohne diese wieder herauskam. Beim Verlassen des Ladengeschäfts wurde die Jugendliche durch den Detektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei einer Durchsuchung fanden die Mainzer Polizei bei der Diebin mehrere Schmuckstücke und verschiedene Kleidungsstücke im Wert von über 150 Euro. Die Mainzerin muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. Außerdem wurde ihre Mutter über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

