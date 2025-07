Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrüger erbeuten hohe Geldsummen

Kreis Paderborn (ots)

(md) Im Kreis Paderborn kam es am Freitag, 18. Juli zu zwei Telefonbetrügen mit der Masche "Falscher Polizeibeamter", bei der Unbekannte sehr hohe Geldsummen erbeuteten. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine Seniorin einen hohen Geldbetrag an Betrüger übergeben (vgl. Pressebericht vom 16. Juli: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6079232). Die Polizei warnt daher erneut ausdrücklich vor dem Betrug am Telefon.

Am Freitagabend gegen 20.41 Uhr Uhr erhielt ein 86 Jahre alter Mann einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der Bargeld bei ihm abholen wollte, da in seiner Nachbarschaft jemand festgenommen werden solle. Der Senior, der auf einen ersten Betrugsversuch gegen 18.00 Uhr nicht hereingefallen war, glaubte dem Anrufer und übergab einem Mann, der zu ihm, kam, einen fünfstelligen Geldbetrag. Der junge Mann, der das Geld abgeholt hatte, sei 1,75 Meter groß gewesen und korpulent. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild, kurzes schwarzes Haar mit kurzgeschorenen Seiten, und einen dünnen Bart getragen. Er war mit einem weißen T-Shirt bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch.

Am selben Tag, gegen 14.00 Uhr, erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter, die einen Unfall verursacht habe an, und die nun eine Kaution benötige. Im weiteren Verlauf hielt dann ein angeblicher Polizist die alte Dame über Stunden am Handy, nachdem der erste Anruf über das Festnetz erfolgt war. Während dieser Zeit ließ sich die Frau per Taxi zu einer Bank fahren, holte einen sechsstelligen Betrag aus einem Schließfach und übergab das Geld anschließend an einem festgelegten Treffpunkt an einen Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Der Mann nahm das Geld an sich und entfernte sich per Taxi. Den Mann beschreibt die Seniorin als 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug einen schwarz/gräulichen Vollbart, gekräuselte Haare und sprach hochdeutsch. Der Unbekannte war dunkel gekleidet.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige sollten ihre älteren Familienmitglieder wiederholt zu den betrugsarten aufklären und daran appellieren, einfach aufzulegen. Ist es den Betrügern erst einmal gelungen, das Gespräch zu beginnen, üben diese massiven psychischen und emotionalen Druck auf ihre Opfer aus, oft über Stunden. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell