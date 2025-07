Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittler suchen Geschädigten nach Schlägerei auf der Goebenstraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Bereits am Samstagabend (19.07., 21.30 Uhr) wurden Polizeikräfte zu einer Schlägerei auf der Goebenstraße geschickt. Auf dem Radweg entlang der Bahnstrecke, hinter einem Lebensmittelmarkt, zettelten demnach zwei Männer einen zunächst verbalen Streit mit weiteren Passanten an. Zeugen gaben an, dass ein bislang unbekannter Geschädigter durch die beiden Männer in der Folge auch geschlagen und getreten worden sei.

Die Beamten stellten nach dem Eintreffen die beiden tatverdächtigen Männer aus Bielefeld und Steinfurt (31 und 34 Jahre alt) fest. Beide zeigten sich während des Einsatzes den Polizisten gegenüber verbal äußerst aggressiv. Der 34-jährige Steinfurter weigerte sich zudem massiv den Anweisungen zu folgen, so dass die Beamten dem Mann Handschellen anlegen mussten. Als der 34-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle transportiert wurde, eskalierte dieser erneut und leistete abermals massiv Widerstand. Zudem sprach er Beleidigungen und Drohungen gegen die Beamten aus. Keiner der eingesetzten Beamten wurde durch die Handlungen des 34-Jährigen verletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde dem Mann aufgrund seiner Alkoholisierung im Gewahrsam durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sowohl der 34-Jährige, als auch der 31-jährige Bielefelder müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen mehrerer begangenen Delikte verantworten.

Die Ermittler suchen aktuell den bisher unbekannten Geschädigten. Den Zeugenangaben nach wurde der Mann von den beiden Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 25 und 45 Jahren alt und war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er trug eine kurze, blaue Jeans und ein graues T-Shirt.

Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen an der Goebenstraße machen oder kann Hinweise auf den bisher unbekannten Geschädigten geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

