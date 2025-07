Polizei Gütersloh

POL-GT: Roter VW Multivan gestohlen

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Zwei bislang unbekannter Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.07., 02.30 Uhr) einen VW Multivan vom Gelände einer Tankstelle an der Wiedenbrücker Straße gestohlen. Der Tatzeitraum konnte aufgrund eines Überwachungssystems eingegrenzt werden. Der rote VW Multivan stand zum Verkauf auf dem Gelände. An einem weiteren Pkw wurden zudem die Kennzeichen gestohlen. Da an dem Bulli keine Kennzeichen angebracht waren, ist zu vermuten, dass die Täter die gestohlenen Kennzeichen für den VW Multivan nutzten.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten VW Multivan T6, Baujahr 2018. Die gestohlenen Kennzeichen lauten LP-KH 543.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

