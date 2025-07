Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Rheda - Wiedenbrück mit einer leichtverletzten Person

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (UK):

Am 18.07.2025 ereignete sich in Rheda - Wiedenbrück auf der Bielefelder Str. ca 200 Meter vor der Kreuzung zur Gütersloher Straße und der Kornstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden: Um 17:20 Uhr beabsichtigte eine 50-jährige aus Wadersloh (mit Ihrer 19-jährigen unverletzten Tochter im PKW befindlich) mit einem PKW Hyundai Tucson von einem Parkplatz eines Restaurants nach links von diesem Parkplatz in Fahrtrichtung Wiedenbrück auf die B 61 (Bielefelder Straße) aufzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-jähriger Bielefelder (allein Im PKW BMW 6er Cabrio befindlich) die B 61 von Wiedenbrück kommend in Fahrtrichtung Gütersloh. Die auf die B 61 einfahrende Wadersloherin biegt vor dem BMW auf die B 61 ab, befährt diese kurz und touchiert den BMW sodann an dessen hinteren linken Seite. Beide PKW werden beschädigt; es entsteht ein Sachschaden von ca. 45.000EUR. Die B 61 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die beschädigten PKW wurden von Abschleppunternehmen vom Unfallort geborgen und abtransportiert. Die leicht verletzte Wadersloherin wird mittels eines Rettungswagens in ein Gütersloher Krankenhaus verbracht. Zeugen, deren Personalien noch nicht polizeilich notiert wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Gütersloh (05241/8691222) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

