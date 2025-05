LPI-GTH: Einbruch auf Friedhofsgelände - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Am gestrigen Abend wurde in der Brieglebstraße, in Gotha, eine 25-Jährige mit ihrem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihr durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

