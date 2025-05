LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Gotha (ots) - Am Donnerstag,den 20.03.2025, kam es gegen 21.30 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Puschkinallee in Gotha. Eine unbekannte männliche Person betrat mit einer Sturmhaube maskiert die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe vom Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Der Täter konnte zunächst mit der erlangten Beute in Höhe von ca. 1.000,- Euro in unbekannte ...

