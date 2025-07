Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendlicher nach Beschädigung mehrerer Autos gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am frühen Sonntagmorgen (13.07., 05.30 Uhr) verständigten Anwohner der Brentanostraße die Polizei Gütersloh, nach Sachbeschädigungen und Diebstählen an mehreren Autos. Vor Ort eingetroffen, übergab ein Zeuge den Polizeikräften einen 16-jährigen Tatverdächtigen. Dieser hatte zuvor an der Straße sieben bislang festgestellte Autos leicht beschädigt und dabei an drei der Fahrzeuge die Kennzeichen abgerissen.

Die Beamten stellten die Personalien des 16-Jährigen fest und übergaben den Jugendlichen anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten. Die Kennzeichen konnten an die Fahrzeughalter zurückgegeben werden oder wurden sichergestellt. Der 16-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls verantworten.

