POL-PDWO: Gauersheim- Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Gau-Bickelheim (ots) - Am Mittwochnachmittag befuhr eine 59-Jährige Pkw-Fahrerin von Gau-Bickelheim aus kommend die B420 in Fahrtrichtung Wallertheim. Eine 73-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr ihrerseits von Wallertheim kommend die K18 in Richtung Gau-Bickelheim. An der Einmündung, K18 / B420, missachtete die 73-Jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen auf die B420 in Richtung Gau-Bickelheim die Vorfahrt der 59-Jährigen. Es ...

