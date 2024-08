Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrug

Vermeintlicher Dachdecker betrügt Senior

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Am Dienstag (13. August 2024) gegen 11:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Dachdecker an der Haustür eines Einfamilienhauses an der Bruchstraße. Als der 85-jährige Hausbewohner die Tür öffnete, schilderte ihm der Betrüger, dass einige Dachziegeln locker seien und ausgetauscht werden müssten. Anschließend sollte der Senior Auskunft über Geld und Wertgegenstände im Haus geben. Als der Mann aus Kerken dem Betrüger 100 Euro gab, in der Annahme, dass ein weiterer Mitarbeiter kommen werde um die Dachziegeln zu reparieren, verließ der vermeintliche Dachdecker das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Betrüger trug arbeitstypische Dachdeckerkleidung, aber ohne Firmenlogo. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, trug keinen Bart und sprach hochdeutsch.

Nach ersten Erkenntnissen war der Betrüger ohne Auto unterwegs.

Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 02831 1250 melden.

Die Polizei rät:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

-Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell