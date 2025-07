Polizei Gütersloh

POL-GT: Untersuchungshaft nach Diebstahl aus Tankstelle

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MS) - Montagabend (14.07., 21:15 - 21:20 Uhr) entwendete ein 47-jähriger Mann aus Georgien Elektrozigaretten aus einer Tankstelle an der Brackweder Straße in Künsebeck. Als die Mitarbeiterin etwas aus dem Büro holen wollte, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und nahm mehrere Packungen mit den E-Zigaretten aus dem Regal und verließ die Tankstelle.

Die alarmierte Polizei traf den 47-Jährigen im Nachhinein an. Die eingesetzten Polizeikräfte fanden bei dem Mann die E-Zigaretten sowie Diebesgut, das aus einem weiteren Diebstahl stammen muss. In einer Umhängetasche führte der 47-Jährige griffbereit ein Skalpell mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte Untersuchungshaft gegen den Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Richterin am Amtsgericht Bielefeld kam diesem Antrag nach und verkündete die Untersuchungshaft am Dienstagnachmittag.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell