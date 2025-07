Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Martin-Luther-Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (11.07., 16.30 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Martin-Luther-Straße/ Marktstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich die Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzte. Zuvor befuhr die 58-jährige Steinhagenerin mit ihrer Vespa die Marktstraße und beabsichtigte nach links in die Martin-Luther-Straße einzubiegen. Aufgrund der Verkehrslage hielt die Rollerfahrerin zunächst an der Einmündung. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens näherte sich auf der Martin-Luther-Straße aus Richtung Lange Straße der Einmündung und beabsichtigte nach rechts die Marktstraße abzubiegen. Den Angaben nach hielt der Autofahrer vor der Einmündung, um der Rollerfahrerin das Einbiegen auf die Martin-Luther-Straße zu vereinfachen. Bei dem anschließenden Einbiegen der Vespa-Fahrerin auf die Martin-Luther-Straße kollidierte diese aus bislang ungeklärter Ursache mit dem rechten Bordstein auf der Martin-Luther-Straße und kam zu Sturz. Es kam zu keiner Kollision zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens verließ die Unfallstelle.

Bei dem Sturz verletzte sich die 58-Jährige leicht und wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den Fahrer des silbernen Kleinwagens? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell