POL-GT: Zeugen gesucht: Autodieb flüchtet und beschädigt Streifenwagen

Gütersloh (ots)

FR / Bielefeld / Babenhausen / Gütersloh - Am Dienstagabend, 15.07.2025, entzog sich ein Autodieb einer Polizeikontrolle und flüchtete mit einem Hyundai IONIQ. Bei der Verfolgungsfahrt wurden der Hyundai und zwei Polizeiautos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 34000 Euro.

Gegen 20:35 Uhr informierte die Leitstelle der Polizei Gütersloh die Polizei Bielefeld über ein gestohlenes Auto, welches in Richtung Bielefeld fährt. Zunächst unbekannte Täter hatten eine Handtasche samt Autoschlüssel und Portemonnaie aus einem Geschäft an der Carl-Bertelsmann-Straße in Gütersloh gestohlen. Vom Parkplatz entwendeten sie dann einen Hyundai IONIQ und nutzten eine gestohlene EC-Karte wenig später für mehrere Bezahlungen.

Die alarmierten Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug im Zuge der Fahndung in Dornberg lokalisieren. Als der Hyundai schließlich auf der Babenhauser Straße, in Höhe Hainteichstraße, gestoppt und die zwei Insassen kontrolliert werden sollten, stoppte der Fahrer zunächst. Dann fuhr er plötzlich rückwärts, rammte einen Streifenwagen und fuhr davon. Bei der Nachfahrt entstanden an einem weiteren Streifenwagen leichter Sachschaden.

Im Zuge der Fahndung konnte der Hyundai IONIQ im Baustellenbereich in der Schillerstraße, im Bereich der Bernhard-Mosberg-Straße, gegen 21:10 Uhr angetroffen werden. Der polizeibekannte Fahrer, ein 50-jähriger wohnungsloser Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft, und sein polizeibekannter Beifahrer, ein 54-jähriger Bielefelder mit deutscher und italienischer Staatsbürgerschaft, ergriffen vergeblich zu Fuß die Flucht. Sie konnten im Nahbereich eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine EC-Karte und Bargeld aus einem Diebstahl in Dornberg und einen Schlagstock sicher. Es besteht zudem der Verdacht, dass der führerscheinlose 50-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 54-Jährige erlitt eine leichte Verletzung bei der Festnahme und wurde ärztlich versorgt. Er wurde noch am Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 50-Jährige befindet sich derzeit weiterhin im Polizeigewahrsam. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt.

Die Polizei fragt: Wem ist das gestohlene Fahrzeug in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:35 Uhr im Raum Gütersloh und Bielefeld aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu den Insassen machen?

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

