Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Fahrerin eines Traktors einen von der Stuttgarter Straße abgehenden Feldweg und kollidierte hierbei mit einem 31-jährigen Pedelec-Fahrer, der die Verlängerung der Saarlandstraße in Richtung Fellbach befuhr. Der Radfahrer stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Waiblingen: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Eine 74 Jahre alte Mazda-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr vom Fahrbahnrand auf die Talstraße einfahren und übersah hierbei einen 59-jährigen Fahrer eines Rennrades, der die Straße entlangfuhr. Der Radfahrer stürzte anschließend und zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rudersberg: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Eine 50 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 10:25 Uhr die Backnanger Straße und übersah hierbei einen 82-jährigen Fußgänger, der die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte. Der Senior zog sich beim Zusammenstoß mit dem Pkw leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alfdorf: Feuerwehreinsatz

Am Freitagabend kam es kurz nach 18:30 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße zum Brand an einem Sicherungskasten. Das Feuer konnte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr vom Inhaber der Gaststätte bereits selbstständig gelöscht werden. Brandstiftung kann zum derzeitigen Kenntnisstand als Brandursache ausgeschlossen werden.

