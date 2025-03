Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sechs Festnahmen nach Sondereinsatz auf dem Ostwall | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Montag (24. März 2025) gab es von der Krefelder Polizei im Rahmen ihres Präsenzkonzepts einen weiteren Sondereinsatz gegen den Drogenhandel. Zusammen mit der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei und dem kommunalen Ordnungsdienst schlugen die Beamten teils verdeckt, teils offen auf dem Ostwall zu. Dabei konnten sechs Männer u.a. wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen werden; für alle ordnete der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld am Dienstagnachmittag Untersuchungshaft an. Die Polizei durchsuchte außerdem zwei Wohnungen und kontrollierte ein Café in der Innenstadt, beschlagnahmte insgesamt eine vierstellige Geldsumme und Kokain im Verkaufswert von rund 7000 Euro. (42)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell