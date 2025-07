Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Am Mittwochabend (16.07., 21.20 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung zweier Landwege im Ortsteil Casum ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Ein 24-jähriger Steinhagener befuhr mit seinem Pedelec die Straße Bödinghausen und beabsichtigte die Kreuzung Pallheide in Richtung Casumer Straße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines grauen VW die Straße Pallheide in Richtung Eschweg. Die Verkehrsregelung sieht an dieser Kreuzung das Rechts-vor-Links-Gebot vor. Beim Querungsversuch des Pedelec-Fahrers kollidierte dieser mit dem grauen VW, kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Fahrer des grauen VW habe anschließend seine Fahrt unvermindert fortgesetzt, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der 24-Jährige wurde zu einem späteren Zeitpunkt in einem Warendorfer Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den Fahrer des beschriebenen grauen VW? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell